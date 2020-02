Großflächiger Stromausfall in Hof: Katze stirbt bei riskanter Kletteraktion

Stromausfall in Hof: Am Sonntagabend (2. Februar 2020) waren weite Teile Hofs von der Energieversorgung abgekapselt. Eine Katze war in ein Umspannwerk geklettert und verursachte dort den Stromausfall, wie Jean Petrahn, Geschäftsführer der Stadtwerke Hof, gegenüber inFranken.de berichtet.

Hof: Umspannwerke gut gesichert - Weg der Katze unerklärlich

Umspannwerke befinden sich im Freien. In der Regel sind sie engmaschig eingezäunt, so auch das Werk in der Leimnitzer Straße in Hof. "Normalerweise ist das ungefährlich. Die Umspannwerke sind gut gesichert. Der Weg der Katze ist uns unerklärlich", staunt Petrahn. Das Tier muss wohl sehr ungünstig an einem Transformator hochgesprungen sein. Dadurch löste die Katze einen Kurzschluss und einen kleinen Brand aus. "Das Feuer konnte von der Feuerwehr recht schnell gelöscht werden", so Petrahn.

Katze stirbt in Umspannwerk - sechs Minuten Stromausfall in Hof

Die Katze verstarb relativ schnell. Der Stromausfall um 20.06 Uhr in weiten Teilen Hofs zog sich rund sechs Minuten hin. Rund um die Breslauer Straße dauerte er um die eineinhalb Stunden an. Grund dafür ist die Stromversorgung über Blockheizkraftwerke, die sich bei dem Kurzschluss sicherheitshalber abgeschaltet hatten. Sie können nur per Hand wieder aktiviert werden.