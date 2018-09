Großbrand in Oberfranken: Sägewerk in Rehau in Flammen

Brand im Kreis Hof: Enormer Sachschaden entstand am Freitagabend (21.09.2018) bei einem Brand eines Holzverarbeitungsbetriebes im Stadtgebiet von Rehau in Oberfranken. Das berichtet die Polizei in der Nacht auf Samstag. Erst Ende August gab es einen schwerwiegenden Brand in Hof.

Kurz nach 21 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle die Meldung über den Brand des Sägewerks mit Schreinerei in der Straße Burgplatz ein.

Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand ein Gebäude bereits im Vollbrand und die Flammen griffen auch auf eine angebaute Mühle, die zur Stromerzeugung diente, über.

Großeinsatz der Feuerwehr in Rehau

Gegen 23 Uhr gelang es den eingesetzten Feuerwehrleuten aus Rehau und Umgebung durch koordiniertes und professionelles Zusammenwirken das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dennoch war das vollständige Abbrennen des Sägewerks nicht zu verhindern. Insgesamt waren über 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk vor Ort.

Während glücklicherweise niemand verletzt wurde, wird nach ersten Schätzungen der entstandene Sachschaden im sechsstelligen Bereich liegen.

Angaben zur Brandursache sind derzeit noch nicht möglich. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Hof haben vor Ort erste Ermittlungen aufgenommen.