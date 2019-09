Frau findet toten Hund in Hof (Oberfranken)

Tier war in ein verdrecktes Handtuch gewickelt

Polizei ermittelt wegen möglicher Tierquälerei

Toter Hund in Gebüsch entsorgt: Am Sonntag (1. September 2019) fand eine junge Fußgängerin gegen 18 Uhr nahe des Zoos Görnandt in Hof (Oberfranken) einen toten Hund. Das Tier war in ein Handtuch gewickelt, das mit rot-braunen Flecken bedeckt war.

Polizei ermittelt nach Fund in Hof

Die Frau rief sofort die Polizei, die den Bereich um den Hund zunächst absperrte. Die Polizei bestätigt gegenüber inFranken.de, dass der Hund schon von Maden und Fliegen bedeckt und von einem starken Verwesungsgeruch umgeben war. Die Ermittler gehen deswegen davon aus, dass der Hund schon einige Zeit im Gebüsch gelegen war.

Derzeit muss allerdings noch geprüft werden, ob lediglich jemand den Hund lieblos im Gebüsch entsorgt hatte - etwa nach einem Autounfall. Oder ob ein Tierquäler sein Unwesen in Hof treibt. Die Person hat sich in beiden Fällen strafbar gemacht. Die illegale Entsorgung eines Tieres ist ebenfalls verboten und wird mit einem Bußgeld geahndet.

