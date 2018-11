Glühwein-Verkauf für guten Zweck:

Einige Soldatinnen und Soldaten des Hofer Patenbootes ?Alster? werden am Samstag (24.11.18) von 8 bis 13 Uhr mit einem Stand auf dem Hofer Wochenmarkt am Maxplatz vertreten sein. Die Soldaten werden dabei - tatkräftig unterstützt von der Marinekameradschaft Hof - Bratwürste und Glühwein an die Besucherinnen und Besucher verkaufen und nebenbei über ihre Tätigkeit auf dem Boot der Bundesmarine erzählen. Die Erlöse des Verkaufs werden anschließend in vollem Umfang an einen karitativen Zweck in Hof gespendet.

