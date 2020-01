In der Nacht auf Samstag (18. Januar 2020) ist im oberfränkischen Geroldsgrün eine Waschmaschine in Brand geraten. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Hausbesitzerin verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, brannte eine Waschmaschine im Keller eines Einfamilienhauses in Silberstein. Das Feuer zog auch den danebenstehenden Wäschetrockner in Mitleidenschaft. Die Kellerräume waren stark verraucht. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, konnte aber nicht verhindern, dass die Hausbewohnerin wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Der Keller musste gelüftet werden.

