Generationenkolleg startet im Frühjahr:

Wer interessiert ist, an anspruchsvollen Themen und Vorträgen, der ist beim neuen Generationenkolleg der Landkreise Hof, Wunsiedel im Fichtelgebirge und der Stadt Hof richtig. Der frisch gegründete Kolleg hat im Rathaus der Stadt Hof sein erstes Programm für Frühjahr 2019 vorgestellt. Im halbjährlichen Wechsel werden Vorträge und Führungen für alle Altersschichten, vor allem aber für Seniorinnen und Senioren organisiert. Die Hofer Seniorenbeauftragte Dr. Katharina Bunzmann dazu: ?Wir schaffen hiermit ein Angebot, wie es in Bayern sehr selten ist. Vorbild ist der Seniorenkolleg Chemnitz, den wir mehrfach besuchen durften. Ich freue mich, dass nun alle auch bei uns an einem Strang gezogen haben, so dass wir sehr schnell den Generationenkolleg auch bei uns gründen konnten.? Die Programme mit allen Informationen und Zeiten liegen an den bekannten öffentlichen Stellen, also zum Beispiel im Hofer Rathaus oder dem Bürgerzentrum (Karolinenstr. 40) aus. Ein Download ist auch hier möglich:

Flyer (2 MB)

Im Generationenkolleg sind neben den genannten Gebietskörperschaften auch die Hochschule Hof, die Hofer Hospitalstiftung, die Volkshochschulen sowie Vertreter der jeweiligen Seniorenratsgremien organisiert.



v.l.: Alexander Greßmann (VHS Landkreis Hof), Konrad Scharnagl (Seniorenrat Landkreis Wunsiedel), Claudia Pöhlmann (Landkreis Hof), Siegfried Leupold (Hospitalstiftung Hof), Manfred Möckl (Seniorenrat Hof), Dr. Katharina Bunzmann (Sachgebietsleiterin Demographie und Migration, Stadt Hof), Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, Jutta Meier (Seniorenrat Hof);

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof