Bislang Unbekannte sprengten am frühen Freitagmorgen einen Geldausgabeautomaten in Issigau im Kreis Hof. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften fahndet derzeit nach den Tätern, die in einem dunklen Audi geflohen sein sollen. Die Kriminalpolizei Hof hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Nach ersten Erkenntnissen kam es am Freitagmorgen kurz vor 3.30 Uhr zu einem lauten Knall bei dem Geldautomat im Rathaus in der Straße „Dorfplatz“. Mindestens zwei Personen flüchteten kurz darauf mit einem dunklen Audi A6 Kombi in Richtung Naila, Ortsteil Hölle. Sogleich wurden zahlreiche Streifenbesatzungen und ein Hubschrauber alarmiert. Diese fahnden derzeit im Landkreis Hof und dem angrenzenden Thüringer Bereich nach den Tätern.

Ob die Täter Bargeld erbeutet haben, ist bislang noch nicht bekannt. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren ebenfalls vor Ort.

Die Polizei sucht Zeugen

Personen, die in den Morgenstunden in Issigau und Umgebung Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem dunklen Audi A6 Avant, eventuell mit ausländischen Kennzeichen, geben können, werden gebeten, sich über die Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kripo Hof zu melden.