Gattendorf vor 51 Minuten

Angriff

Oberfranken: Busfahrer hört plötzlich lauten Knall - Linienbus mit Steinen beworfen

In Oberfranken wurde am Dienstagmorgen ein Linienbus mit Steinen attackiert. Der Busfahrer hörte einen lauten Knall, hielt an und sah womöglich die Täter.