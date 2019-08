Gattendorf: Kuh verletzt Mann beim Verladen in Lkw schwer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Landkreis Hof hat eine Kuh am Freitag einen Mann schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Gattendorf dabei die erkrankte Kuh auf einen Transport-Lkw zu bringen, als sich das Tier widersetzte. In der Folge brachte die Kuh ein massives Holztor zu Fall - unter dem der Mann begraben wurde.

Dabei wurde der Geschädigte so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Vor wenigen Wochen floh ein Rind aus einem Schlachthof in Franken und legte für mehrere Stunden den Verkehr lahm.Ein Bahnhof wurde gesperrt, außerdem mehrere Straßen. Zahlreiche Einsatzkräfte versuchten das Tier wieder einzufangen.