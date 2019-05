Für Kurzentschlossene:

In der ersten Pfingstferienwoche (11. bis 14. Juni 2019) bietet die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Hof wieder eine Ferientagesbetreuung im Jugendver­bändehaus, Nailaer Straße 2a in Hof, für Kinder von 6 bis 10 Jahren an.

In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema ?Zeitreise? von der Höhlenmalerei bis zum fliegenden Auto?. Die Kinder erwarten verschiedene Bastelangebote, Sport, Spiele, Geschichten und vieles mehr. Auch eine Nachtwanderung mit Lagerfeuer und weiteren Überraschungen ist geplant. Die Kinder müssen zwischen 7:00 und 8:00 Uhr gebracht und können zwischen 16:30 und 17:00 Uhr abgeholt werden. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 40 ?.

Anmeldungen zu dieser Ferienmaßnahme werden noch bis 31. Mai 2019 im Kinder- und Jugendbüro, Hans-Böckler-Str. 4, 2. Stock entgegen­genommen. Dies ist jeweils Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr möglich.

Die Broschüre ?Ferienbetreuung und Freizeiten 2019? beinhaltet ein Anmeldefor­mular für diese Ferienmaßnahme, das vorab aus­gefüllt werden kann. Nähere Informationen und Anmeldeformulare sind auch hier zu finden.

