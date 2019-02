Für Familienforscher und andere Interessierte:

Von 1764 bis 1810 reichen die Einträge im ?Lichtmess-Steuerkataster?, einem Amtsbuch des Hofer Stadtarchivs. Jährlich zu Lichtmess ? am 2. Februar ? mussten Grundstückseigentümer und Wohnungsmieter eine Steuer an die Stadtkasse abführen, deren Höhe sich nach dem Umfang des Besitzes richtete. Änderte sich der Besitzstand, so wurde das im Kataster vermerkt. ?Damit ist dieses Amtsbuch eine perfekte Ergänzung zu den Hausnummern- und Adressbüchern, die in Hof mit dem Jahr 1811 beginnen?, freut sich der Stadtarchivar. ?Helmut Schuh, ein bekannter Hofer Heimatforscher und Autor, hat eineinhalb Jahre lang das Kataster abgeschrieben und in eine gut les- und nachschlagbare Form gebracht. Damit ist es jetzt endlich leicht möglich, die Einträge des Buches für die Familienforschung auszuwerten. Und vielleicht findet sich einmal jemand, der die Grundstücksstruktur und den Eigentümerwechsel im damaligen Hof wissenschaftlich aufarbeitet.? Das Werk steht im Stadtarchiv Hof jedem Interessierten zur Einsicht zur Verfügung.



Links: Heimatforscher Helmut Schuh mit der Abschrift, rechts: Stadtarchivar Dr. Arnd Kluge mit dem Original des Lichtmesssteuerkatasters

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof