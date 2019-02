Frauentage 2019 in Hof:

Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März finden auch in Hof wieder zahlreiche Aktionen im Rahmen der Hofer Frauentage statt. Am 19. Januar jährte sich zum 100. Mal der Tag, an dem Frauen das aktive und passive Wahlrecht hatten. Zwei Veranstaltungen widmen sich daher auch diesem Thema. Insgesamt sind diesmal 19 Organisationen beteiligt und bieten 16 Veranstaltungen an.

Kino, Vorträge, Essen, Führungen, Weltgebetstag oder Shopping für den guten Zweck ? die Palette an Angeboten ist auch in diesem Jahr wieder sehr breit gefächert und über Stadt und Landkreis Hof verteilt. Neu ist beispielsweise die Vorstellung des Vereins Mother Hood e.V., die VHS Landkreis Hof bietet Veranstaltungen mit Migrantinnen an und es gibt Workshops zum Thema selbstsicheres Auftreten.

Dr. Katharina Bunzmann, Leiterin Sachgebiet Demografie und Migration der Stadt Hof, dankte allen, die das vielfältige Programm der Hofer Frauentage ermöglichen: ?Ich freue mich, wenn möglichst viele Besucherinnen und natürlich auch Besucher zu den Veranstaltungen kommen. Die Hofer Frauentage zeigen erneut, wie zahlreich die Angebote für Frauen in Hof sind.? Und auch Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner dankte all den Engagierten für das ansprechende Programm und das Miteinander in Hof.

Programmübersicht (4 MB)

v.l.: Bärbel Uschold (Diakonie Hochfranken), Eva Petermann (VVN-bda), Alexandra Hentschel (Erika-Fuchs-Haus), Annerose Zuber (Soroptimists International), Manfred Möckel (DGB), Gabriela Möckel (DGB), Hülya Wunderlich (EJSA), Doris Brotzki, Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, Dr. Katharina Bunzmann, Brita Haala, Marion Dreß (Frauenunion), Ingrid Ey (VHS Hof Landkreis Hof), Esther Zwurtschek (Kulturkreis Hof e.V.), Ramona Geier (VHS Hof Landkreis Hof), Sieglinde Palitza (Katholischer Deutscher Frauenbund)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof