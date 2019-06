Seit 2018 gibt es das Bayerische Förderprogramm zur Förderung der Geburtshilfe, aus dessen Mitteln die Unterstützung, Stärkung und Sicherung der Hebammenversorgung in der Geburtshilfe und in der Wochenbettbetreuung gefördert wird. Am Sana Klinikum Hof arbeiten seit 2013 Beleghebammen, wie an vielen bayerischen Krankenhäusern. Diese haben die Stadt Hof um finanzielle Unterstützung gebeten, woraufhin im Jahr 2018 ein Förderantrag bei der Regierung gestellt wurde, um unter anderem die Rufbereitschaft der Hebammen entsprechend zu unterstützen. Knapp 21.000 Euro wurden der Stadt Hof für den Zeitraum November 2018 bis Juni 2019 bewilligt, um die der Stadt Hof entstehenden Kosten mit 90 % zu fördern.

Die Zuwendung ist insbesondere zweckgebunden für die finanzielle Entschädigung der von den Hebammen geleisteten Rufbereitschaft. Für diesen Zweck ergeben sich für die Hofer Hebammen zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von gut 19.500 Euro. ?Mit der Förderung der Maßnahmen durch die Regierung von Oberfranken mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege verbleibt für die Stadt Hof ein Eigenanteil von 10 Prozent, also etwa für den Zeitraum November 2018 bis Juni 2019 knapp 2.000 Euro?, erklärt Kämmerer Peter Fischer.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner übergab er den Hebammen unter Beisein des Geschäftsführers, Dr. med. Holger Otto, im Sana Klinikum Hof den neuen Förderbescheid für den Zeitraum 01.7. bis 31.12.2019. Der Förderzeitraum erstreckt sich voraussichtlich noch bis Ende 2021.



v.l.: Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, Petra Vytiskova, Eva Dykova, Kämmerer Peter Fischer, Jana Seifert, Heike Knieling, Kerstin Haubold, Dr. med. Holger Otto (Geschäftsführer Sana Klinikum), Ines Neubert

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof