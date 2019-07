Festzug zum Volksfestplatz

Traditionell startet der große Festumzug mit rund 3.300 Teilnehmern freitags um 17:00 Uhr am Hofer Rathaus. Er zieht heuer auf einer etwas geänderten Strecke bis zum Festplatz an der Freiheitshalle. Folgender Weg zum Volksfestplatz wurde 2019 und in den kommenden Jahren wegen verschiedener Baustellen festgelegt: Rathaus ? Ludwigstraße ? Altstadt ? Luitpoldstraße ? Marienstraße ? Konrad-Adenauer-Platz ? Schützenstraße ? Kulmbacher Straße ? Haupteinfahrt Volksfestplatz, über das Festgelände zum Festzelt.

Im Festzelt wird mit dem Bieranstich durch Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner das Hofer Volksfest 2019 dann offiziell eröffnet. Heuer wird das erste Fass von der Brauerei Meinel sein. Für zehn Tage werden Schausteller, Gastronomen und Brauereien tausenden Gästen ein unvergessliches Erlebnis bereiten. Der Festzug startet mit 62 Gruppen sowie zahlreichen Ehrengästen am Freitag, 26. Juli 2019, um 17:00 Uhr vor dem Hofer Rathaus. Es werden rund 3.300 Teilnehmer erwartet. Insgesamt werden 6 Musikkapellen und die Band Desission den Zug begleiten. Angeführt wird der Zug von der Blaskapelle Haislamusikanten des Fichtelgebirgsvereins Hof.

An der Spitze des Festzugs finden wir Oberbürgermeister, Abgeordnete, Stadtrat, Festwirte, Vertreter der Brauereien sowie den amtierenden Hofer Schlappenkönig Dieter Gelbrich und die Bayerische Bierkönigin Veronika Ettstaller. Daneben wird wieder eine große Anzahl von Ehrengästen erwartet. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises sind fast vollzählig dabei. Aus der Partnerstadt Cheb hat sich Bürgermeister Antonin Jalovec angemeldet.

Aufstellung zum Festzug :

Das "Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen" finden Sie hier. (1,3 MB)

Preise für die schönsten Festzugsbeiträge

Wie in den letzten Jahre lobt auch heuer der Verein ProHof e.V. Geldpreise für die interessantesten, schönsten oder originellsten Beiträge im Festzug aus. Egal ob Sportverein oder Kindergarten, Trachtengruppe oder geselliger Club, gewinnen kann jeder, der zu einem besonders schönen Festzug beiträgt.

Die Jury: OB Dr. Fichtner, ProHof-Vorsitzender Michael Maurer, Anne Bogler und Ingeburg Buchta von Pro Hof und Kulturamtsleiter Peter Nürmberger. Die Damen und Herren werden genau darauf achten, wer sich besonders viel Mühe gemacht hat. Nicht nur dabei zu sein, heißt hier das Motto. Es gilt, die Zuschauer auch zum Staunen oder Schmunzeln zu bringen, sie gar zu lautem Beifall zu motivieren.

Übergeben werden die Preise öffentlich im Festzelt, wenn am Dienstag, 30.7.2019, der Tag der Sparkasse stattfindet.

Zusammenarbeit von THW, Polizei, BRK und Stadtverwaltung

Ohne eine gute Zusammenarbeit und eingespielte Teams könnte ein Festzug dieser Größenordnung nicht organisiert werden. Bei der ? heuer neu zu findenden ? Streckenführung galt es bereits wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Natürlich steht die Sicherheit von Teilnehmern und Zuschauern an erster Stelle. Aber auch Umleitungsstrecken oder Anfahrtswege für Firmen, Besucher oder die Rettungsdienste sind zu beachten.

Bei der Aufstellung des Zuges rund ums Rathaus kann man nicht auf das Technische Hilfswerk verzichten. Rund 50 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz, damit die einzelnen Gruppen, die Fahrzeug und Tiere am vorher genau ausgetüftelten Platz im Festzug sind. Es soll ein abwechslungsreicher Festzug für die Zuschauer sein, bei dem aber auch praktische Fragen wie den Abstand zwischen den Kapellen und Musikbeiträgen berücksichtigt werden müssen. Straßensperrungen, zum Teil durch entsprechende Beschilderung, zum Teil auch dynamisch durch die Polizei sind genauestens vorbereitet. Und sollte wirklich bei Teilnehmer oder Zuschauern ein gesundheitliches Problem auftauchen, sind genügend Mitglieder der Sanitätsbereitschaft Hof des Bayerischen Rotes Kreuzes an der Strecke und im Zug dabei.

Grundsätzlich ist es so geregelt, dass Fußgruppen in der Klosterstraße Aufstellung nehmen; Fahrzeuge werden in der Ludwigstraße aufgereiht und Teilnehmer mit Tieren versammeln sich am Maxplatz, wo für die Tiere auch Wasser bereitsteht. Alle Mitwirkenden haben die entsprechenden Informationen (Nummer im Zug, Aufstellort, Hinweise zur Sicherheit und zum Verlauf des Festzuges etc.) per Post erhalten.

Wie in den vergangenen Jahren eine gute Übung, werden in der Klosterstraße zwei Standrohre mit frischem Trinkwasser aufgebaut, wo sich die Teilnehmer beim Warten auf den Start bedienen können.

Zur Sicherheit müssen neben den Fahrzeugen Helfer der jeweiligen Gruppen laufen, die verhindern, dass jemand aus Unachtsamkeit den Rädern zu nahe kommt. Diese Helfer sind durch orangefarbene Warnwesten mit der Aufschrift ?Volksfest-Obachtgeber? gekennzeichnet.

