Ferienprogramm für Hofer Kinder:

Schulkinder haben 6 Wochen Sommerferien, die Eltern aber nicht so viel Urlaub. Die Lösung haben die Mitarbeiter der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt Hof: bereits seit über zwei Jahrzehnten bieten sie im Therapeutisch Pädagogische Zentrum Hof am Untreusee die sogenannte ?Stadtranderholung? an. Unter Leitung von Christine Wuzel haben die Kinder die Möglichkeit, die hervorragend ausgestattete Einrichtung unter verschiedenen Mottos während der Ferienzeit zu nutzen. Sport, Spiel, Werken, Basteln, Malen, kleine Ausflüge, Geländespiele und Baden im Untreusee lassen die Kinder die Zeit vergessen. Zum Abschluss der ersten Woche präsentierten die Mädchen und Jungen für ihre Eltern und Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner extra ihre einstudierten Choreographien zu Disney-Songs. Noch bis zum 16. August werden die Kinder ihren Spaß bei den unterschiedlichsten Angeboten haben und an jedem Freitag bieten die Beteiligten für alle anwesenden ein tolles Abschlussfest an.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof