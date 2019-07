Ferienaktionen in der Stadtbücherei:

In der zweiten Ferienwoche bietet die Stadtbücherei Hof Aktionen für Kinder rund ums Thema ?Wald? an. Dazu kommen auch verschiedene Experten in die Bücherei. Im Innenhof und im angrenzenden Wittelsbacher Park können Kinder spielerisch vieles zum Wald, seinen Tieren, Bäumen und seine Bedeutung für unser Wasser erfahren. Auch für die Allerkleinsten wird die neu entwickelte Mobile Kita Wald- und Naturspiele anbieten. Und was man darüber hinaus noch in Büchern finden und lernen kann, erklären jeweils die Mitarbeiter der Stadtbücherei.

Die Aktionen finden jeweils von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr statt. Der Eintritt zu den Waldevents ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig.

Montag, 05.08.:

Den Tieren des Waldes auf der Spur ? Hartmut Opitz von der Jägerschaft Hof erklärt Kindern ab 7 Jahren kleine und größere Tiere des Waldes und bringt seine beiden Jagdhunde mit.

Dienstag, 06.08.:

Den Bäumen auf der Spur ? Der Revierleiter des Forstamts Hof Daniel Feulner führt, beginnend im Innenhof der Stadtbücherei, durch den Wittelsbacher Park mit seiner Vielzahl verschiedener Waldbäume. Wie spannend das ist, können alle Kinder von 7 bis 12 Jahren erfahren.

Mittwoch, 07.08.:

Das Kita-Mobil der Stadt Hof macht Station vor der Stadtbücherei. Im Innenhof und im Wittelsbacher Park können Kinder von 3 - 6 Jahren mit Spielen in die Welt des Waldes eintauchen.

Donnerstag, 08.08.:

Cassandra Barthel, Kita-Mobil Hof + Evangelische Jugend- und Sozialarbeit Hof, lädt alle Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren sowie ihre Eltern zu einer offenen Krabbelgruppe ein. Es geht rund ums Thema Wald, bei geeignetem Wetter im Wittelsbacher Park, bei schlechtem Wetter wird die Gruppe in die Stadtbücherei verlegt. Die Stadtbücherei stellt Pappbilderbücher vor.

Freitag, 09.08.:

Dem Wasser auf der Spur ? Johann Fehn, Stadtwerke Hof Bereich Wasser, Wasseranalytiker, zeigt wie Regenwasser im Wald oder in einer praktischen Anordnung auf dem Weg durch Sand, Kies und Filter zu sauberem Wasser wird. Für Kinder von 6 - 12 Jahren. Auch hier können Kinder mit Katharina Burkhardt von der Stadtbücherei wieder passende Bücher kennenlernen.

