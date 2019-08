Fahrradtour durch die Stadt

Hofs Radwege wurden zuletzt mehrfach in der Öffentlichkeit diskutiert. In einer klassischen Autofahrerstadt mit anspruchsvoller Topographie und im Zuge knapper Kassen fand der Bau von Radwegen über Jahrzehnte oft nicht die Beachtung, die er verdient gehabt hätte. Doch: Zuletzt tut sich einiges. Auf einigen frisch sanierten Straßen wie der Wunsiedler Straße finden sich selbstverständlich Radwege, Bordsteine werden abgeflacht oder Teilstrecken der Radwege um Hof baulich verbessert. Um einerseits die Fortschritte des Radwegebaus in Hof aufzuzeigen, andererseits aber auch einen Blick auf das zu werfen, was noch verbessert werden muss, lädt Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner

am Montag, 12. August 2019 um 16 Uhr

zu einer gemeinsamen Radtour durch Hof ein. Ausgangspunkt soll dabei das Hofer Rathaus sein. Gemeinsam begibt man sich auf eine Fahrt durch die Stadt, um die Tour letztlich miteinander am Hofer Untreusee bei einer Brotzeit (auf eigene Kosten) ausklingen zu lassen. Die Öffentlichkeit ist dazu herzlich eingeladen.



Streckenführung

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof