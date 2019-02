Tankstellenüberfall in Hof (Oberfranken) - Polizei fahndet nach Täter: Die Polizei teilte am Dienstagabend (12. Februar 2019) mit, dass in der Hofer Fabrikzeile eine Tankstelle überfallen worden ist. Der Täter soll mit einem Messer bewaffnet sein.

Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutete am Dienstagnachmittag (12. Februar 2019) ein Unbekannter bei einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der Hofer Fabrikzeile. Zahlreiche Streifenfahrzeuge fahnden nach dem Mann. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hof/Bayern: Tankstelle in Hof überfallen - Mann auf der Flucht

Gegen 16.15 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle in der Fabrikzeile. Im Kassenbereich bedrohte er den Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld. Der Beschäftigte händigte dem Räuber aus der Kasse Bargeld aus. Anschließend flüchtete der Vermummte nach ersten Erkenntnissen über die Saale in Richtung Mühlendamm. Zahlreiche Streifenbesatzungen sowie Diensthundeführer fahndeten umgehend nach dem Mann. Bislang ergaben sich allerdings keine Hinweise auf die Identität oder den Verbleib des Räubers. Der Tankstellenbeschäftigte blieb körperlich unversehrt.

Die Beschreibung des flüchtigen Täters nach Angaben der Polizei:

Junger Mann

170 Zentimeter groß

Schlanke Statur

Bekleidet mit einem grauen Kapuzenpulli

Trug eine schwarze Hose und Turnschuhe

Sprach ausländischen Akzent

Hof: Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Hof hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise:

Wer hat am Dienstagnachmittag im Bereich der Fabrikzeile den Unbekannten beobachtet?

Wer kann Hinweise auf dessen Identität und seinen Aufenthaltsort geben?

Wer hat den Mann auf seiner Flucht beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.

