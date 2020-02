Experten bestätigen: Wolf in Oberfranken entdeckt - Sichtung im Landkreis Hof

Immer wieder gibt es Meldungen über Wölfe in Franken: Jetzt also auch im Landkreis Hof. Mithilfe einer Fotofalle sei das Tier gesichtet worden, berichtet das Bayerische Landesamt für Umwelt gegenüber inFranken.de.

Oberfranken: Experten bestätigen Sichtung - Wolf im Landkreis Hof unterwegs

Mehrere Experten bestätigten, dass es sich bei dem aufgenommenen Tier um einen Wolf handele. Auch Genetik- und Speichelproben hätten dies ergeben. Zuletzt war auch in Kronach, Bad Kissingen und im Fichtelgebirge jeweils ein Wolf gesichtet worden.

Keine Gefahr für die Bevölkerung: Wolf ist äußerst scheu