Für die anstehende Europawahl am 26. Mai 2019 besteht in der Stadt Hof noch Bedarf an Wahlhelfern. Interessenten können sich während der gängigen Öffnungszeiten des Hofer Bürgerzentrums (Karolinenstr. 40) bei Herrn Steindl (Tel. 09281/815-1452) melden. Ebenso möglich ist eine Meldung per Email an marco.steindl@stadt-hof.de.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof