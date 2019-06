Erste Qualifikationsmaßnahme:

Das Projekt ?Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung? führte mit 14 TeilnehmerInnen aus Stadt und Landkreis Hof seine erste Qualifizierungsmaßnahme durch. Die zweitägige Fortbildung zum Thema ?Kultursensible Pädagogik?, die in Kooperation mit der VHS Landkreis Hof stattfand, gab einen vielfältigen Einblick in die Thematik sowie verschiedene Praxisbeispiele für die Umsetzung in den Kita-Alltag.

Themen der Qualifizierung, die von den Referenten Hans Eckert und Mine Gümüstekin-Jaballah vermittelt wurden, waren Kulturbegriff, Stereotype und Vorurteile, Soziale Konstruktion, Migration, Kultursensible Pädagogik sowie Willkommenskultur in der Kita.

Das Projekt bietet für alle interessierten Kitas und Kindertagespflege-Personen weitere Qualifizierungsmaßnahmen an. Nähere Informationen sind bei Lisa Kreissl (09281/815 1793, lisa.kreissl@stadt-hof.de) erhältlich.

Weitere Informationen zum Bundesprogramm ?Kita-Einstieg? finden Sie auf der Webseite www.fruehe-chancen.de/kita-einstieg.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof