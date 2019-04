Geroldsgrün vor 44 Minuten

Waldbrand

Erneut Waldbrand in Oberfranken: 2500 Quadratmeter Frankenwald brannten

Oberfrankens Feuerwehren waren am Ostersonntag erneut gefordert. Nachdem es schon Freitag und Samstag zu Bränden gekommen war, mussten am Sonntag bei Geroldsgrün erneut Flammen im Wald gelöscht werden. Die Feuerwehr hat eine wichtige Botschaft an die Bevölkerung.