Erst in Kulmbach, jetzt auch im Landkreis Hof: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen mutmaßlich gefälschter Wahlunterlagen in Bad Steben. Konkret geht es um die Gemeinderatswahl. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Freitag (27.03.2020).

Trotz des Verdachts der Wahlmanipulation soll die Stichwahl im oberfränkischen Kulmbach am Sonntag (27.03.2020) stattfinden. „Die Wahl wird auf jeden Fall durchgeführt“, sagte ein Sprecher des Landratsamts. Nach Feststellung des Ergebnisses werde die Wahl ohnehin vom Landratsamt überprüft. Dabei würden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft „von zentraler Bedeutung“ sein.

Wahl in Kulmbach findet statt: Abstimmung mit der Regierung

Die Entscheidung sei in Abstimmung mit der Regierung von Oberfranken, dem bayerischen Innenministerium und Wahlrechtsexperten getroffen worden, hieß es weiter.

Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) muss sich in der Stichwahl Ingo Lehmann (SPD) stellen. Schramm bekam im ersten Wahlgang 45,5 Prozent, sein Herausforderer 35,5 Prozent.

Beide Kandidaten zeigten sich angesichts einer möglichen Wahlmanipulation schockiert. Ein Sprecher der Polizei sagte: „Nach ersten Erkenntnissen könnten Wahlunterlagen vernichtet worden sein.“ Die Beamten stellten am Mittwochabend im Bauamt der Stadt Kulmbach Beweismittel sicher.

Gemeinderatswahl in Bad Steben gefälscht? Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Auch in Bad Steben (Landkreis Hof) ermitteln gerade Polizei und Staatsanwaltschaft: Dort sollen Unterlagen der Gemeinderatswahl gefälscht worden sein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nach einer anonymen Anzeige hätten die Beamten am Donnerstag die Räume der Stadtverwaltung durchsucht und Wahlunterlagen beschlagnahmt.

Wer das Ergebnis einer Wahl fälscht, dem droht nach Paragraf 107a Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Gefängnis.