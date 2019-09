Hof an der Saale vor 1 Stunde

Diebstahl

Einbruch in Hof: Unbekannte klauen Werkzeuge im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags

In Hof sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Täter in einen Baucontainer eingebrochen. Dort entwendeten sie Werkzeuge im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages.