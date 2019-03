Ehrenamt des Feldgeschworenen:

Das Ehrenamt der Feldgeschworenen ist das älteste kommunale Ehrenamt in Bayern und eine vor allem in Franken noch gelebte Tradition. Die Feldgeschworenen, auch Siebener genannt, sind für das Anbringen der Grenzzeichen bei Vermessungen an Grundstücken verantwortlich. Die Kommune darf zwar die Vermessung durchführen, die Zeichen aber nicht selbst setzen. Die sechs Feldgeschworenen der Stadt Hof bekommen mit Werner Wolfrum wieder den obligatorischen siebten Mann, der nun vor Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner vereidigt wurde.

Die Hofer Feldgeschworenen wechseln sich bei ihren mehrfachen Einsätzen im Jahr ab. Traditionell führen sie auch Begehungen der Stadt- und Gemeindegrenzen mit Oberbürgermeister und Bürgermeistern durch, um die Abgrenzungen der Hoheitsgebiete sowie der Jagdreviere zu sichern.

Das Amt des Siebeners entstand im 13. und 14. Jahrhundert. Sie wurden deshalb so genannt, da es nach der Überlieferung immer sieben Mann pro Dorf gab, die bei Streitigkeiten an Grund und Boden durch ihre Ortskenntnis als Richter fungierten. Sie unterlegten Grenzzeichen mit geheimen ?Siebenerzeichen?, um Veränderungen an Grenzen beweisen zu können. Durch die moderne Messtechnik haben sich die Aufgaben verändert und geheime Zeichen werden nicht mehr ausgelegt. Das Grundlegende am Amt des Feldgeschworenen bleibt aber nach wie vor bestehen.

Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner bedankte sich bei Werner Wolfrum für die Übernahme dieses verantwortungsvollen Ehrenamtes und wünschte für die künftigen Einsätze alles Gute.



Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner und Werner Wolfrum bei der Vereidigung

