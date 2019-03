Ehemaliges Kaufhof-Gebäude:

Die Umgestaltung des ehemaligen Hofer Kaufhof-Gebäudes in moderne Ladenflächen sowie ein Hotel nimmt ab Mittwoch (6.3.19) für alle Passanten weithin sichtbare Formen an: Im Laufe des Mittwochs wird für die Anfang Februar gestartete Baustelle auf mehreren Tiefladern ein Hochbaukran angeliefert, der bis Donnerstag zusammengebaut sein wird. Am Mittwoch und Donnerstag kommt es deshalb für Lieferantenfahrzeuge zu einer eingeschränkten Befahrbarkeit der Hofer Altstadt, die wir bitten zu beachten.

