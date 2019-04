Das gute Wetter lädt geradezu ein, in die Pedale zu treten: Wer das mit etwas Unterstützung am Berg tun will, für den stehen jetzt im Zoo wieder E-Bikes zur Verfügung.

Für 12 EUR am halben Tag oder für 20 EUR am ganzen Tag können die Fahrräder täglich von 9.00 ? 18.00 Uhr am Kassenhäuschen ausgeliehen werden.

