Enormen Sachschaden richteten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Gebrauchtwarenladen für Kinder in der Nacht auf Dienstag (4. Februar 2020) an: Hierbei erbeuteten sie eine Kasse samt Bargeld sowie eine Spendenbox. Die Polizeiinspektion Hof bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, die von der Straße aus nicht einsehbare Hintertür der "Rappelkiste", dem Kinderladen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in der Leimitzer Straße auf.