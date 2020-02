Bäckerei-Konditorei Beckstein in Schwarzenbach am Wald/Döbra (Oberfranken) schließt am 15. Februar 2020

Bäckermeister Rainer Beckstein geht in den Ruhestand, einen Nachfolger gibt es nicht

Der Traditionsbäcker war sehr beliebt bei den Kunden

37 Jahre ist Rainer Beckstein bereits Leiter seines Familienbetriebs. Tradition wird hier großgeschrieben - die Bäckerei besteht bereits seit hundert Jahren. Schon Becksteins Vater und Großvater haben hier erfolgreich gebacken. "Das Geschäft boomt", sagt Rainer Beckstein inFranken.de.

Dennoch wird die Bäckerei-Konditorei Beckstein am 15. Februar für immer zumachen. Inhaber Beckstein geht in den Ruhestand, einen Nachfolger, der die erfolgreiche Bäckerei übernehmen will, gibt es nicht.

Nachfolger für Bäckerei gesucht - niemand meldet sich

Auf die Anzeige in der Bayreuther Betriebsbörse meldete sich, auch nach langem Warten, niemand. Für die Kunden ist das ein großer Verlust. Die Bäckerei Beckstein ist vor allem für ihre alten Familienrezepte und die leckeren Brote und Semmeln aus Sauerteig bekannt.

Es ist ein Abschied mit zwiegespaltenen Gefühlen. "Die Kunden sind natürlich traurig", verrät Beckstein und fügt im Anschluss lachend hinzu: "Aber sie freuen sich auch und gönnen uns den Ruhestand. Wir wollen ja nicht bis zum Umfallen arbeiten."

