Diesen Sonntag:

Der erste Sonntag im Monat ist Müller-Tag im Museum Bayerisches Vogtland. Die Hermann und Bertl Müller-Stiftung lädt von 13-18 Uhr zum kostenlosen Museumsbesuch ein.

Um 15 Uhr findet die Sonntagsführung zum Thema ?Der Alte Hofer Bahnhof auf dem Areal des Hallplatzes? statt. Gästeführer Dieter Busch bringt den Besuchern den ersten Hofer Bahnhof mit seiner Geschichte, seinen verschiedenen Gebäuden, seinem Gleisplan und das dortige rollende Gut in Form von Lokomotiven und Wagen näher. Veranschaulicht wird die Führung durch alte Pläne der Bau- und Planungsphase sowie zeitgenössische Literatur. Den Besuchern wird teilweise noch unveröffentlichtes Material erstmals präsentiert.

Das benachbarte Reinhart-Cabinett hat von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Dort ist noch bis zum 30. Juni 2019 die Foto-Ausstellung ?[moments]: Momente in Schwarz-weiß? des Hofer Street-Art-Fotografen Thomas Neumann zu sehen. Die großformatigen, stimmungsvollen s/w-Fotografien sind in Hof und der ganzen Welt aufgenommen worden - vom Volksfest-Besucher, der auf dem Biertisch tanzt, über feiernde Teilnehmer des Christopher-Street-Day in Berlin bis hin zum Dudelsackspieler in Schottland und Porträts aus Kuba. Nach Neumann sind Momente das Vergänglichste, was es gibt. Sein Ziel ist es, vor allem die unbewussten Momente im Leben für immer festzuhalten und die Vergänglichkeit des Augenblickes sichtbar zu machen.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof