Die Partnerstädte Hof und Plauen

2019 jährt sich die Friedliche Revolution auf dem Gebiet der DDR zum 30. Mal. Die Ereignisse im Herbst 1989 wurden in der Region Nordostoberfranken und Sächsisches Vogtland und insbesondere in den beiden Städten Hof und Plauen hautnah miterlebt. Beide Städte nahmen in dieser Zeit eine besondere Rolle ein. Alle Prager Botschaftszüge, die die Flüchtlinge Anfang Oktober durch die DDR nach Westdeutschland brachten, fuhren durch Plauen bevor sie in Hof den freien Westen erreichten. Dadurch verschärfte sich die politische Situation in der DDR, besonders auch in Plauen. Am 7. Oktober 1989 fand hier mit etwa 15 000 Menschen die erste große Demonstration auf dem Gebiet der damaligen DDR statt, die friedlich beendet wurde. Hof war die erste Stadt, die die Botschaftszüge aus Prag mit den Flüchtlingen erreichten. Der 9. November und die darauf folgenden Tage und Wochen brachten für unsere Region außergewöhnliche Veränderungen.

Die Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge und die spätere Auszahlung des Begrüßungsgeldes stellte die Stadt Hof vor enorme logistische und personelle Herausforderungen. An diese, für die deutsche Geschichte epochalen Ereignisse, werden in diesem Jahr Vereine, Kirchen und Institutionen mit verschiedenen Veranstaltungen und Projekten erinnern. Auch die Partnerstädte selbst organisieren aus diesem Anlass Vorträge, Veranstaltungen, Schülerprojekte sowie die 10. Auflage der Deutsch-Deutschen Filmtage ?Von der Teilung zur Einheit?.

In einem Arbeitsgespräch verständigten sich der Hofer Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner und der Plauener Bürgermeister Steffen Zenner auf einen gemeinsamen Festabend der Partnerstädte am 9. November, ab 17.30 Uhr im Vogtlandtheater Plauen. Bürgermeister Steffen Zenner: ?Dieser Abend wird ein besonderes Highlight. Wir werden Zeitzeugen in Gesprächsrunden präsentieren und einen würdigen musikalischen Rahmen schaffen. Als Ehrengäste haben wir die Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, und des Freistaates Bayern, Dr. Markus Söder, eingeladen.? Hofs Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner ergänzt: ?Wir werden den Hofer Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zur Teilnahme am Festabend bieten und einen kostenlosen Bus-Shuttle einrichten.?

Neben der Berichterstattung in den Medien werden aktuelle Informationen auch auf den Webseiten www.plauen.de, www.hof.de, www.hof-plauen-89.de veröffentlicht.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof