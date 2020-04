Neuer Termin: Forster-Fans kommen 2021 auf ihre Kosten

Fans müssen allerdings nicht trauern: Rund ein Jahr später tritt Forster mit seinem Programm "Liebe" in Hof auf. Der neue Termin ist der 03. September 2021. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Über die Möglichkeit der Rückgabe von Konzertkarten will der Veranstaltungsservice Bamberg baldmöglichst informieren.

Weitere Informationen zu den Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie im Raum Hof finden Sie in unserem Covid-19-Ticker. Welche Veranstaltungen in Hof wurden abgesagt? Wann sind mögliche Ausweichtermine? Mehr dazu in unserem Übersichtsartikel zu Events in Hof.