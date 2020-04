Coronavirus im Raum Hof: Covid-19 fordert zwei weitere Todesopfer

Update vom 30.03.2020, 11.45 Uhr: Coronavirus-Fälle in drei Pflegeheimen im Raum Hof bestätigt

Am neuartigen Coronavirus sind aktuell 144 Menschen im Raum Hof erkrankt (Stand 30.03.2020). Von Covid-19 sind besonders ältere und kranke Menschen gefährdet. Am Montag bestätigt nun das Landratsamt gegenüber inFranken.de, dass auch Corona-Fälle in drei Pflegeheimen gemeldet wurden.

Infizierte in folgenden Pflegeeinrichtungen:

Das Diakonische Sozialzentrum Rehau

Das Seniorenwohnen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Hof

Der Seniorenwohnpark des Diakoniewerks in Bad Steben

Bereits im Vorfeld sind Maßnahmen getroffen worden, um die Risikopatienten in den Pflegeeinrichtungen zu schützen. Seit Mitte März sind die Heime für Besucher gesperrt. Zusätzlich seien die Wohnbereiche bereits vor Ausbruch des neuartigen Coronavirus voneinander getrennt worden, so das Landratsamt. Pflegekräfte seien einem Bereich bindend zugeschrieben worden, um eine großflächige Ansteckung innerhalb der Heime zu verhindern.

Mit Auftreten der Infektionen wurden weitere Maßnahmen ergriffen: Die Erkrankten wurden isoliert und auch die Kontaktpersonen sind aktuell in Quarantäne. Seit wann die Fälle bekannt sind ist nicht klar. Ebenso unklar ist, wie viele Personen genau betroffen sind.

Update vom 27.03.2020, 06.50 Uhr: 94 Infizierte in Hof

Das Landratsamt hat die Corona-Fallzahlen in der Region Hof aktualisiert. Demnach sind derzeit 94 Menschen mit dem Coronavirus-infiziert.

Davon sind vier Betroffene bereits wieder symptomfrei und wurden aus der häuslichen Quarantäne entlassen.

Update vom 26.03.2020, 11.56 Uhr: „Drive-in“ in Hof – diese Menschen dürfen sich auf das Coronavirus testen lassen

Coronavirus-Test in Hof: In der Freiheitshalle ist ein „Drive-in“ für Corona-Tests in Betrieb. Von Montag bis Samstag (13 bis 15 Uhr) steht ein Team zur Verfügung, welches die Abstriche durchführt. Der „Drive-in“ darf nur nach Rücksprache mit einem Arzt angefahren werden (eine Online-Anmeldung ist ebenfalls möglich, siehe unten). Aktuell gibt es 85 bestätigte Corona-Infizierte im Raum Hof (Stand: 26.03.2020)

In der Freiheitshalle werden nur Personen getestet, die folgende Kriterien erfüllen:

Dringender Verdacht, mit Coronavirus infiziert zu sein Patienten, die von Hausarzt angekündigt werden Wohnort: Stadt oder Landkreis Hof Versichertenkarte muss mitgebracht werden

Das Landratsamt betont, dass keine vorbeugenden Abstriche genommen werden. Die Gesundheitsbehörde appelliert an die Umsichtigkeit und Rücksicht der Bürger.

Update vom 23.03.2020, 12.15 Uhr: 57 Fälle in Hof - So verfahren wir mit Aktualisierungen

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen aktualisieren wir die Fallzahlen nicht mehr mehrmals am Tag. Daher kann es vorkommen, dass die letzten Zahlen von Angaben an anderer Stelle abweichen. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier in unserer Frankenkarte.

Derzeit spricht das Landratsamt von 57 Fällen im Kreis Hof. Einer von den Infizierten sei demnach wieder geheilt und aus der Isolation entlassen worden.

Sollte es besondere Entwicklungen geben wie etwa Maßnahmen, die speziell den Landkreis betreffen oder andere Informationen, die über das Vermelden von Fallzahlen hinausgehen, aktualisieren wir den Artikel.

Update vom 20.03.2020, 12.50 Uhr: Teststelle mit Online-Anmeldung

Die Teststelle in der Freiheitshalle wird zukünftig auch am Wochenende geöffnet haben, das teilt das Landratsamt Hof mit. Weiterhin gilt, dass Personen vorher vom Hausarzt angemeldet sein müssen. Um das am Wochenende weiterhin zu gewährleisten, gibt es jetzt eine Online-App für die Anmeldung. Die App ermöglicht es potentiellen Erkrankten online einen Fragebogen auszufüllen, der ermittelt, ob sich die betreffende Person testen lassen sollte oder nicht. Der Test läuft komplett digital ab und ersetzt am Wochenende das Telefonat mit dem Hausarzt.

Sobald der Test ausgefüllt und abgeschickt wurde, erhält die Person eine E-Mail mit weiteren Anweisungen. Lautet die Anweisung "Bitte begeben Sie sich zur Teststelle werden die Daten des Patienten automatisch an die Teststelle in der Freiheitshalle übermittelt. Der Patient erhält einen QR-Code, mit dem er sich zur Teststelle begibt.

Die App geht ist ab Freitag (20.03.2020), 17 Uhr in Betrieb. Ab dann gilt sie für Personen, die sich am Wochenende testen lassen wollen. Sie finden den Test hier: https://teststelle-hof.de/

Update vom 18.03.2020, 11 Uhr: Hof richtet zentrale Teststelle in der Freiheitshalle ein

In Hof gibt es seit gestern (17.03.2020) eine Drive-In Teststelle. Von Montag bis Samstag von 13.00 bis 15.00 Uhr ist es möglich, sich hier auf den Coronavirus testen zu lassen. Es werden nur Personen getestet, die die folgenden vier Kriterien erfüllen:

Personen, die in dringendem Verdacht stehen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben

Personen, die durch ihren Hausarzt vorher bei der Stelle angekündigt wurden

Personen, die in der Stadt oder im Landkreis Hof wohnen

Personen, die ihre Versichertenkarte dabei haben

Die Teststelle in der Freiheitshalle Hof ist nur für Personen eingerichtet, die in Verdacht stehen, sich bereits mit dem Virus infiziert zu haben. Es werden keine prophylaktischen Abstriche gemacht.

Das Landratsamt Hof bittet darum, sich im Verdachtsfall zunächst an den eigenen Hausarzt oder den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) zu wenden.

Die zentrale Teststelle in Hof wurde als Drive-In eingerichtet. Personen, die von einem Arzt angemeldet wurden, kommen mit dem Auto zur Freiheitshalle. Die Ärzte entnehmen dann den Abstrich über das Autofenster. Die Teststelle befindet sich im Anlieferungsbereich der Freiheitshalle. Die Zufahrt erfolgt über die Nailaer Straße.

Update vom 16.03.2020, 12 Uhr: Hof schließt weitere Einrichtungen

In Hof werden weitere Einrichtungen ab Montag , 16. März, bis vorerst 19 . April 2020 geschlossen, wie die Stadt Hof und die HofBad GmbH mitteilten.

Geschlossen bleiben:

HofBad

HofSauna

Stadtbücherei

Museum Bayrisches Vogtland

Update vom 15.03.2020, 19.25 Uhr: Sieben Fälle im Kreis Hof - Appell an die Bürger

Die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof hat heute vier weitere Coronavirus-Fälle im Hofer Land bestätigt. Dabei handelt es sich um zwei Personen aus der Stadt sowie zwei weitere Personen aus dem Landkreis Hof. Drei der Neuinfizierten haben sich während eines Auslandsaufenthaltes infiziert. Damit steigt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Hofer Land auf aktuell sieben an.

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der ausgeweiteten Corona-Risikogebiete appellieren Landrat Dr. Oliver Bär sowie der Leiter der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Hof, Dr. Thomas Schörner, an alle Reiserückkehrer, sich für zwei Wochen in freiwillige häusliche Quarantäne zu begeben, gerechnet ab der Reiserückkehr.

Bezug nehmend auf die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, bittet Landrat Dr. Oliver Bär um Sensibilität aller Reiserückkehrer oder Reiseabbrecher hinsichtlich sozialer Kontakte: "Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, Österreich oder der Schweiz waren, ist es höchst sinnvoll, zwei Wochen zu Hause zu bleiben und unnötige Kontakte zu vermeiden. Auch dann, wenn Sie symptomfrei sind und keinen direkten Kontakt zu Infizierten hatten. Wir bitten Sie, sich ggf. mit ihrem Arbeitgeber in Verbindung zu setzen und das weitere Vorgehen zu besprechen."

Update vom 14.03.2020, 18.25 Uhr: Dritte Coronavirus-Infektion in der Region Hof

In der Region Hof gibt es einen dritten Corona-Fall: Wie das Gesundheitsamt von Landkreis und Stadt Hof am Samstag (14.03.2020) mitteilte, ist ein Mann im Landkreis betroffen.

Dabei handelt es sich um einen Patienten der Klinik Münchberg.

Update vom 09.03.2020, 16.12 Uhr: Gymnasium in Hof bleibt bis 13. März geschlossen

Der Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof liegen erste Ergebnisse der auf das Corona-Virus getesteten Personen vor. Das berichtet das Landratsamt Hof in einer Pressemitteilung. Getestet wurden Personen, die in engem Kontakt mit der infizierten Frau standen. Bislang liegen ausschließlich negative Befunde vor. Das gilt insbesondere für den Sohn der Infizierten. Bei ihm wurde kein Corona-Virus nachgewiesen.

"Da aktuell noch nicht alle Ergebnisse der Getesteten seitens der Labore vorliegen, hat die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof gemeinsam mit der Schulleitung des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums entschieden, die Schule bis einschließlich Freitag, 13. März 2020, geschlossen zu halten", so das Landratsamt.

Update vom 08.03.2020, 13 Uhr: Am Morgen entscheidet sich weiteres vorgehen

Wie bereits gemeldet, wird das Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof am morgigen Montag (08.03.2020) geschlossen bleiben. Grund für diese Maßnahme ist das Erscheinen einer Infizierten bei einem Elterngespräch. Vor allem Kinder, die in den Faschingsferien in einem Risiko-Gebiet (zum Beispiel Südtirol) Urlaub gemacht haben, sollen der Schule fern bleiben.

Am Montagmorgen wollen sich die Gesundheitsbehörden und die Schulleitung über den weiteren Verlauf der Schul-Schließung beraten. Sobald erste Informationen bekannt sind, lesen Sie es natürlich hier. Die Schule will auch auf ihrer Homepage informieren.

Update vom 07.03.2020, 20.09 Uhr: Unterrichtsausfall an Hofer Gymnasium

Weil eine am Coronavirus erkrankte Mutter die Schule besucht hat, fällt nun am kommenden Montag (09.03.2020) der Unterricht am Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium Hof aus, teilt die Schule am Samstagabend (07.03.2020) mit. Bisher soll der Unterricht nur an diesem einen Tag ausfallen, so die Schule. "Am Montagvormittag findet eine erneute Risikobewertung statt. Danach wird über das weitere Vorgehen entschieden."

Trotz des Unterrichtsausfalls werden am Montag die Schulleitung und das Sekretariat im Haus sein. "Wir können Ihnen somit für Fragen zur Verfügung stehen", erklärt die Leitung. "Aufgrund der zu erwartenden großen Zahl an Anrufen bitten wir jedoch, mit Rückfragen zu Details zu warten, bis die angekündigten Informationen veröffentlicht sind." Den aktuellen Stand gibt die Schule über ihre Homepage bekannt.

Zusätzlich sollen folgende Schüler vorerst nicht in das Gymnasium kommen:

Alle Schüler, die sich während der Faschingsferien (22.-29.02.2020) im Südtirol (Provinz Bozen) aufgehalten haben, sollen bis Ende der Woche (einschließlich Freitag, 13.03.2020) nicht am Unterricht teilnehmen. Dies gilt für alle Schulen

Schüler mit Krankheitssymptomen aller Art sollen ebenfalls die Schule erst dann wieder besuchen, wenn sie gesund sind.

Update vom 07.03.2020, 16.49 Uhr: Großveranstaltungen im Raum Hof fallen vorerst aus

Wegen einer ersten Coronavirus-Infizierten im Hofer Land untersagen die Stadt sowie der Landkreis Hof bis einschließlich Samstag (14.03.2020) Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Teilnehmern, das teilt das Landratsamt am Samstag (07.03.2020) mit. Wenn von einer "engen Interaktion" (zum Beispiel beim Tanzen) auszugehen ist, sollen die Veranstaltungen ausfallen.

Das Ziel der Aktion: Eine Überlastung der medizinischen Versorgung (insbesondere im Zusammenhang mit der aktuell herrschenden Grippewelle) soll damit nach Möglichkeit verhindert werden.

Im Nürnberger Land hat sich eine Erzieherin mit dem Virus infiziert. Nun wurde der Kindergarten geschlossen.

Betroffen sind davon bisher der Hofer Bauernball sowie der HGN-Partymarathon in Naila. Beide Veranstaltungen sollten eigentlich am Samstagabend (07.03.2020) stattfinden.

HGN-Partymarathon: Veranstaltung wird eventuell nachgeholt

Über Facebook teilt der Veranstalter des HGN-Partymarathons mit, dass es aktuell (Stand: 07.03.2020) noch unklar sei, ob die Veranstaltung nachgeholt wird. Dies soll dann über die Facebookseite des Partymarathons mitgeteilt werden.

Bei Fragen zur Rückerstattung der Vorverkaufstickets wird um Geduld gebeten.

Hofer Bauernball: Tickets bis 2021 gültig

Der Hofer Bauerball 2020 fällt ebenfalls aus. Hier behalten die Karten bis zur kommenden Veranstaltung am 06.03.2021 ihre Gültigkeit, so die Vorstandschaft des Hofer Bauernballs e.V.

Update vom 06.03.2020, 23.24 Uhr: Erste Coronavirus-Infizierte im Hofer Land bestätigt

Das Hofer Land hat seinen ersten Coronavirus-Fall, teilt Landrat Dr. Oliver Bär am späten Freitagabend (06.03.2020) mit. Dabei handelt es sich um eine Frau aus der Stadt Hof. Sie war am vergangenen Wochenende aus einem Südtirol-Urlaub zurückgekommen.

Sie hatte Coronavirus-Symptome gezeigt und sich dann testen lassen. Am Freitagabend (06.03.2020) erhielt sie das positive Ergebnis. Nun ist die Frau sowie ihr Sohn in häuslicher Quarantäne. Der Sohn zeigt keine Symptome, wird allerdings auch getestet. Nun will die Behörde alle Personen kontaktieren, die in den vergangenen Tagen in engerem Austausch mit der Infizierten waren.