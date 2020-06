Corona-Lockerung: Tschechien öffnet Grenze für Deutsche schon heute Mittag

Die Grenze zu Tschechien wird am Freitagmittag (05.06.2020) für Bürger aus Deutschland, Österreich und Ungarn geöffnet. Das sagte Ministerpräsident Andrej Babis dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen nach einer Sondersitzung der Regierung.

Ursprünglich sollte die Lockerung erst am 15. Juni in Kraft treten. Für Bürger der genannten Staaten sind dann weder ein negativer Corona-Test noch eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben.

Update vom 05.06.2020, 08.30 Uhr: Tschechien öffnet Grenzen bereits am Freitagmittag

Nach fast drei Monaten öffnet Tschechien wieder die Grenzen für Bürger aus Deutschland, Österreich und Ungarn. Diese Entscheidung tritt bereits ab Freitagmittag (05.06.2020) in Kraft, wie das Kabinett auf einer Sondersitzung in Prag beschloss. Um 12 Uhr sind die Grenzen, ohne negativen Corona-Test möglich. "Wir müssen zur Normalität zurückkehren", sagte Regierungschef Andrej Babis im öffentlich rechtlichen Fernsehen. Es sei gut, wenn Touristen aus diesen Ländern wieder Geld in Tschechien ausgäben.

Die Grenze zur Slowakei war bereits am Donnerstag geöffnet worden. Ab dem 15. Juni sind weitere Länder zugelassen. Dies will die Regierung mit einem Ampel-System regeln, dass die Besucher in Risikogruppen einteilt. Menschen aus "grünen Ländern", wie beispielsweise die Schweiz, bekommen dabei freie Fahrt. Reisende aus Frankreich, Italien und Spanien müssten aber weiterhin bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen.

Deutsche sind wichtig für grenznahen Handel und Tourismus

Das Kabinett Babis hatte Mitte März einen weitgehenden Einreisestopp für Ausländer verhängt. Als Grund wurde die Coronavirus-Pandemie genannt. Nun wird ein neues Ampel-Modell eingeführt, das Länder nach epidemiologischen Kriterien einteilt.

Deutsche stellten im vorigen Jahr mit mehr als zwei Millionen Übernachtungsgästen die größte Gruppe unter den ausländischen Touristen in Tschechien. In den Grenzregionen profitieren zudem viele Händler von Einkaufstouristen, die günstig Zigaretten und Spirituosen einkaufen.

Bei der Lockerungspolitik hat Tschechien eine erstaunliche Kehrtwende hingelegt. Noch Ende April hatte Präsident Milos Zeman gefordert, die Grenzen für ein Jahr geschlossen zu halten. Bis Donnerstag waren in dem EU-Mitgliedstaat 9441 bestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. 324 Menschen starben.

Was wird aus meinem Urlaub? Eine Frage, die sich derzeit viele Menschen stellen. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt noch bis Mitte Juni. Zumindest der Urlaub in Deutschland sollte aber in diesem Sommer möglich sein.