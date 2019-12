86-jährige Seniorin missachtet Verkehr und ignoriert Polizei: Am Mittwochnachmittag (18. Dezember 2019) bot sich Polizisten in Naila kurz nach 12 Uhr ein "nicht alltägliches Schauspiel", wie die Polizei mitteilt.

Ältere Dame stellt Straßenverkehrsordnung auf den Kopf

Auf der Staatsstraße 2195 an der Kreuzung Froschgrüner Straße stand eine 86-jährige Rentnerin bei grüner Ampel auf der Geradeaus-/Rechtsabbiegespur direkt vor der Polizei und blinkte nach links.

Erst als die Ampel ein weiteres Mal auf grün schaltete, bog die Frau dann nach links ab, ohne den weiteren Verkehr zu beachten. Dabei musste ein Auto, das zum Linksabbiegen richtig eingeordnet war, abrupt abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch ein entgegenkommender Audi, der geradeaus über die Kreuzung fahren wollte, musste stehenbleiben, um nicht mit dem Auto der Seniorin zu kollidieren.