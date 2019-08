Bundesstraße 2 Hof ? Unterkotzau:

Das Staatliche Bauamt Bayreuth führt ab dem 19.08.2019 eine Fahrbahndeckenerneuerung unter Vollsperrung der Bundesstraße 2 im Bereich zwischen der Hermann-und-Bertl-Müller-Straße und der Zedtwitzer Straße aus. Die Arbeiten werden bis voraussichtlich 23.08.2019 abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten auf der B2 müssen auf Grund eines zu schmalen Brückenübergangs über die nördliche Regnitz unter Vollsperrung der B2 ausgeführt werden. Die Zufahrt in die Hermann-und-Bertl-Müller-Straße ist von Norden aus über eine Ampelregelung möglich. Die Zufahrt zur Zedtwitzer Straße bzw. zu den Firmen Melzer Tiefkühlkost GmbH und Viessmann Kühlsysteme GmbH ist von Süden kommend ebenfalls über eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung möglich. Es wird aufgrund von erheblichen Fahrbahnschäden die schadhafte Deckschicht der Bundesstraßenfahrbahn abgefräst und erneuert.

Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtungen über die A72, AS Hof-Nord und die B173 nach Hof. In Fahrtrichtung Töpen erfolgt die Umleitung über die B173 und HO 1 nach Feilitzsch weiter über die HO 14 nach Zedtwitz zurück zur B2.

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof