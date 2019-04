Briefwahl zur Europawahl

Ab Donnerstag, den 25. April 2019, startet im Bürgerzentrum die Briefwahl für die Europawahl am 26. Mai 2019. Während der regulären Öffnungszeiten können die Briefwahlunterlagen im Bürgerzentrum (Karolinenstraße 40) abgeholt werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, dann direkt im Bürgerzentrum sein Kreuz zu setzen und die Briefwahlunterlagen in die Wahlurne einzuwerfen. Außerdem ist es ab Donnerstag möglich, die Briefwahlunterlagen online hier zu beantragen, um sie bequem per Post zu erhalten.

Bei Rückfragen ist das Wahlamt unter 09281-815 1460 erreichbar.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof