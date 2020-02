Naila vor 1 Stunde

Brandstifter in Oberfranken unterwegs: Zwei Autos stehen in Flammen

Im Landkreis Hof war offenbar ein Brandstifter unterwegs. In der Nacht auf Samstag wurden in zwei verschiedenen Orten zwei Autos in Brand gesteckt. Die Polizei sucht Zeugen.