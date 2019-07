Zahlreiche Feuerwehreinsätze in Oberfranken

Auto, Gartenhütte sowie Wiesen und Felder in Flammen

Hitzewelle: Am Donnerstag (25.07.2019) wird es noch heißer

Weitere Feuerwehreinsätze in Oberfranken: Am späten Mittwochabend (24. Juli 2019) musste die Feuerwehr zu weiteren Einsätzen in Hof ausrücken. Nach einem Brand in einer Gartenhütte wurde die Feuerwehr auf dem Rückweg erneut alarmiert. Das berichtet NEWS5.

Ein geparktes Auto war im Pinzigweg in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, loderten die Flammen bereits aus dem Motorraum. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings wurden zwei weitere Autos beschädigt.

Ein Bauernhof in Mittelfranken musste am frühen Donnerstag evakuiert werden: Eine Scheune stand komplett in Flammen.

Feuer auf Wiesen und Feldern bei Schwarzenbach an der Saale und Hof-Leimitz

Am frühen Abend war es bereits zu mehreren Feuern gekommen. Ersten Informationen der örtlichen Polizei nach, standen mehrere Wiesen und Felder in Flammen. Freie Flächen bei Schwarzenbach an der Saale und Hof-Leimitz waren betroffen. Die Brände sind möglicherweise durch die enorme Trockenheit im Zuge der andauernden Hitzewelle entstanden. Über Hof und den angrenzenden Gebieten war eine erhebliche Rauchwolke zu sehen.

Die B289 war in diesen Bereichen deshalb gesperrt. Die Bundesstraße war ebenfalls von der starken Rauchentwicklung betroffen. Ein Brand liegt direkt neben der B289. Die Feuerwehr löschte kleinere Brandherde. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Es bestand keine Gefahr für Anwohner.

