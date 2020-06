Am frühen Freitagmorgen (05.06.2020) ist es im oberfränkischen Trogen (Landkreis Hof) zu einem Brand gekommen. Dort fingen Gartenmöbel Feuer.

Die Flammen griffen daraufhin auf das Wohnhaus über, berichtet die Agentur NEWS5. Die Hausbewohner konnten sich demnach rechtzeitig ins Freie retten.

Weshalb das Feuer ausbrach, ist aktuell noch unklar. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de weitere Informationen vorliegen.

In Würzburg war am Mittwoch ein Großaufgebot von Rettungskräften bei einem Brand in der Uniklinik in Einsatz. Ursache für das Feuer, das im Keller ausgebrochen war, waren wohl Bauarbeiten, die Dämmmaterial in Brand setzten.