Hof an der Saale vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Brand in Oberfranken: In Mehrfamilienhaus bricht Feuer aus - Kripo ermittelt

Im oberfränkischen Hof hat sich am Sonntagabend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.