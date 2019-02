Blinder Passagier: Katze fährt in Lkw von Oberfranken in die Schweiz - wer ist ihr Besitzer?

Wie der Tierrettungsdienst "Pfötli" berichtet, war ein Lastwagenfahrer aus dem oberfränkischen Hof mit seinem Fahrzeug sechs Stunden auf dem Weg nach Regensdorf in der Schweiz unterwegs gewesen. Bei seiner Ankunft bemerkte er beim Öffnen der Ladefläche eine Katze, die aus dem Lkw heraussprang. Danach versteckte sich das Tier und konnte vorerst nicht mehr gefunden werden.

Verschreckte Katze mit Falle gefangen

Als am nächsten Tag Kot des Tieres gefunden wurde, nahmen die Angestellten der Speditionsfirma Kontakt mit dem Tierrettungsdienst in der Schweiz auf und baten um Hilfe. Aufgrund der zahlreichen Versteckmöglichkeiten und Gefahren in der Lagerhalle gestaltete sich das Einfangen fast unmöglich, weshalb die Helfer eine Falle aufstellten, um das ängstliche Tier einfangen zu können. In der Nacht machte sich die Katze schließlich ans Futter und konnte festgehalten werden.

Wer ist der Besitzer der ängstlichen Katze?

Da das Tier jedoch weder über einen Chip, noch über ein Halsband verfügt, konnte bis jetzt kein Besitzer gefunden und informiert werden. Zurzeit befindet sich Elana, wie sie von den Tierpflegern genannt wird, im Tierheim "Pfötli" in Winkel in der Schweiz, wo sie sich von den Strapazen erholen kann.

Elana wurde auf Fahrt verletzt

Wie es scheint, wurde sie während der langen Fahrt hin und her geschleudert, wovon sie eine große Beule am Kopf davongetragen hat. Diese Schwellung ist aber bereits abgeklungen und mittlerweile hat Elana wieder Appetit. Obwohl sie nach wie vor sehr zurückhaltend und scheu ist, taut sie laut des Tierheims langsam auf.

Mithilfe verschiedener Fundmeldungen, Facebook-Posts und weiteren Maßnahmen versuchen die Tierretter die Besitzer der Katze zu finden. Bis jetzt hat sich allerdings noch niemand beim Tierheim gemeldet. Wer mehr über die Katze weiß oder sie sogar kennt, kann sich mit dem Tierrettungsteam unter der Telefonnummer 00410448644400 in Verbindung setzen.

Lesen Sie auch:Horrorreise: 24-Jährige streichelt im Urlaub eine Katze und ist gelähmt