Bilanz 2019: Sicherheitslage im Landkreis Hof "sehr gut"

Die Polizeiinspektion Hof hat ihren Sicherheitsbericht des Jahres 2019 veröffentlicht. Daraus geht hervor: Die Sicherheitslage im Landkreis Hof sei sehr gut. Alle einzelnen Zahlen und Fakten finden Sie hier.

Auf den ersten Blick scheinen die Zahlen besorgniserregend: Die Fallzahlen im Landkreis Hof seien im vergangenen Jahr um 7,6 % gestiegen, das berichtet die Polizei. Im Jahr 2019 gab es 4786 erfasste Delikte, 338 mehr als im Vorjahr. Dies sei aber vor allem auf die Steigung im Bereich der Kontrolldelikte zurückzuführen, bei der die in 2019 eingeführte Grenzpolizei eine erhebliche Rolle spielt.

Besonders erfreulich sei die Steigerung der Aufklärungsquote, die im Vergleich zu Bayern und dem Rest von Oberfranken etwas höher liegt. Im Jahr 2019 waren in Hof 76,6 % der Delikte aufgeklärt worden, 2,1 % mehr als im Jahr davor.

In mehreren Bereichen gab es signifikante Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Wohnungseinbrüche sank von 56 auf 10 und damit und ganze 82 %. Die Zahl der normalen Diebstähle stieg allerdings um 30 % auf 557. Hier konnten allerdings auch mehr Fälle aufgeklärt werden: Die Aufklärungsquote stieg auf 44,7 %, 3,4 % mehr als im Vorjahr. Auch bei den Sachbeschädigungen an Autos bzw. auf den Straßen stiegen die Fälle an. Im Jahr 2019 wurden 519 Fälle erfasst, 18,5 % mehr als im Vorjahr. Bei vielen dauern die Ermittlungen weiterhin an.

Der Anteil der Deliktsbereiche teilt sich wie folgt auf: 15,3 % Vermögens- und Fälschungsdelikte, 15,8 % Diebstähle, 14,8 % Rohheitsdelikte, 1,2 % Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 0,1 % Straftaten gegen das Leben, 30,6 % strafrechtliche Nebengesetze und 22,2 % sonstige Straftaten.