Betrunkener läuft blutüberströmt durch Hof - Frau (57) soll ihn mit Stock geschlagen haben

Mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde lieferte der Rettungsdienst am Sonntagnachmittag (01. Dezember) einen 43-jährigen Mann aus Hof in ein Krankenhaus ein. Der stark betrunkene Mann gab an, von einer Frau geschlagen worden zu sein. Das berichtet die Polizei.

Mann läuft mit blutender Kopfverletzung durch Hof - mit 3,2 Promille Alkohol im Blut

Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil sich in der Jahnstraße ein Mann mit einer blutenden Kopfverletzung befand. Der mit über 3,2 Promille Alkohol stark betrunkene und ohne Schuhe bekleidete 43-Jährige gab an, in einer Wohnung mit einem Stock von einer 59-jährigen Frau geschlagen worden zu sein. Weitere Hintergründe erläuterte er nicht.