Besuch in der französischen Partnerstadt:

Die guten Beziehungen zwischen Hof und Villeneuve-la-Garenne werden weiter vertieft. Erstmals fuhren Turnerinnen des TSV Hof in die französische Partnerstadt, um mit dem dortigen AVG Villeneuve gemeinsam zu trainieren und natürlich auch die Stadt zu erkunden. Zustande kam der Kontakt über die beiden Schwimmvereine der Partnerstädte, die sich seit langen Jahren traditionell an Pfingsten treffen.

Auf dem Weg Richtung französischer Hauptstadt legte die Hofer Gruppe in Verdun einen Zwischenstopp ein, um die Weltkriegs-Gedenkstätte zu besuchen. Angekommen in Villeneuve-la-Garenne stand zunächst noch kein Training auf dem Programm, sondern ein Besuch im Disneyland Paris. ?Für die meisten von uns war es das erste Mal und wir waren alle sehr beeindruckt von dem Anblick, der sich uns offenbarte?, berichten die Mädchen. ?Dort trafen wir bereits auf zwei der französischen Austauschpartnerinnen, die uns mit ihren Müttern durch den Tag begleiteten. Mit zahlreichen Fotos, einigen Souvenirs und unvergesslichen Eindrücken fuhren wir nach Villeneuve-la-Garenne.? Nach dem Kennenlernen der Gastfamilien wartete bereits der nächste Höhepunkt: die ?Fête de la musique?, eine Art riesiges Musikfestival in ganz Frankreich zur Sommersonnwende, an dem die unterschiedlichsten Musikrichtungen vertreten sind.

Danach wurde es sportlich für die Gäste aus Hof beim Besuch einer Trampolinhalle. Dort wurden zusammen Salti, Synchronsprünge und Schrauben geübt. Nach einem Picknick im nahegelegen Park wurde die Turnhalle des AVG Gymnastique von Villeneuve-la-Garenne besucht und gemeinsam trainiert. Der Höhepunkt nach dieser tollen Erfahrung: Ein abendlicher Besuch in Paris, bei dem die bekannten Wahrzeichen besucht wurden.

?Müde, aber sehr herzlich war der Abschied von unseren Gasteltern?, berichten die Turnerinnen. ?Wir traten gegen zehn Uhr die Heimreise an und kamen nach langer Fahrt mit vielen Eindrücken in Hof an.?



