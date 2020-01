Am Montagabend (06.01.2020) fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Auto auf der A9 in Richtung München. Einer Streife der Bundespolizei fiel seine unsichere Fahrweise in Schlangenlinien bei einem Tempo von etwa 80 Stundenkilometern auf. Auf Aufforderung der Polizei folgte der 37-Jährige an der Anschlussstelle Berg dem Dienstfahrzeug zur geplanten Kontrolle am Autohof Berg, berichtet die Polizei.

Berg bei Hof: Mann versucht, vor Polizei zu fliehen

Nachdem die Streife der Bundespolizei in die Straße zum Autohof eingebogen waren, versuchte der 37-Jährige zu flüchten. Er fuhr geradeaus in die Ortschaft Berg. Die Bundespolizei sah den Flüchtigen auf den Hof einer Speditionsfirma fahren. Dort fuhr der Mann sein Fahrzeug hinter einen Sattelauflieger, er selbst versteckte sich unter einem Anhänger.

Auf Aufforderung der Beamten kam der Mann schließlich unter dem Anhänger hervor. Er roch stark nach Alkohol und machte einen verwirrten Eindruck. Nachdem er im Sitzen umkippte und mehrfach kurzzeitig sein Bewusstsein verlor, verständigte die Polizei einen Rettungswagen und leistete Erste Hilfe.

Mann hatte zwei Promille

Eine Streife der Verkehrspolizei Hof übernahm die weitere Sachbearbeitung. Der 37-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Test ergab knapp zwei Promille. Nach ambulanter Behandlung konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

