Bei Eiseskälte: Lkw-Fahrer lässt betrunkenen Kollegen auf Parkplatz an A9 zurück

Am Montagabend teilte ein Lkw-Fahrer der Polizei über Notruf mit, dass eine hilflose Person auf dem Parkplatz Lipperts an der A9 sei. Eine Streife der Hofer Verkehrspolizei traf vor Ort einen 45-jährigen Mann an, welcher bei Minusgraden samt Reisegepäck auf einer Bank saß.Wie die Polizei mitteilt, wurde er vermutlich von einem Kollegen auf dem Parkplatz zurückgelassen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über drei Promille. Trotz des hohen Wertes war der Mann noch Herr seiner Sinne.Da er angab, dass ihn seine Frau abholen wird, dies jedoch noch einige Zeit dauern würde, wurde er von der Streife zum Bahnhof gefahren. Hier konnte er die restliche Wartezeit im Warmen verbringen.