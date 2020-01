"Je näher der Tag der Schließung gekommen ist, desto schlimmer ist es geworden", erzählt Manfred Resch, Inhaber der Bäckerei Resch in Berg (Landkreis Hof). Nach 50 Jahren musste er sein Geschäft, sein Lebenswerk, dichtmachen. Am 31.12.2019 war es soweit: "Der Tag war grauenvoll. Das wünsche ich keinem", sagt Resch.

Bäckerei Resch musste dichtmachen: Die Geschichte hinter der Schließung

Mit 14 Jahren begann Manfred Resch seine Lehre zum Bäcker. Die Gesellenprüfung legte er damals als Bester im Jahrgang ab, doch zur Meisterprüfung wurde Resch zunächst erst abgelehnt. Mit dem Wunsch im Kopf, eine eigene Bäckerei zu öffnen, habe er den Zuständigen "die Pistole auf die Brust gesetzt". Schnell konnte er seine Meisterprüfung nachholen und schließlich am 27.02.1969 seine Bäckerei in der Hofer Straße in Berg eröffnen.