Unbekannter schlitzt heimlich Badekleidung von weiblichen Saungästen auf

Polizei sucht nach Zeugen

Badekleidung in Oberfranken aufgeschlitzt: In Bad Steben vergriff sich am Sonntagmittag ein bislang unbekannter Täter im Saunabereich einer Therme an weiblicher Badebekleidung. Wie die Polizei mitteilte, trennte er in mindestens drei Fällen die Badehosen im Schritt durch.

Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Naila unter der Telefonnummer 09282-979040 entgegen.

