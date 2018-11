Autorenlesung in der Stadtbücherei:

Zu einer Autorenlesung mit Tobias Kley lädt die Stadtbücherei Hof am Donnerstag, 29.11.2018, um 19.00 Uhr ein. In seinem Buch ?Hauptsache weg? befasste sich der Autor mit Schicksalen von Geflüchteten. Wie fühlen sich Menschen, die ihre Familien und ihre Heimat zurücklassen müssen? Die alles aufgeben mussten, weil ihre Häuser zerstört sind? Denen alles genommen wurde, was sie besitzen? Und die in ein fremdes Land ziehen müssen ? nur mit der Kleidung, die sie am Leib tragen. Tobias Kley hat ihre Geschichten gesammelt. Geschichten von Männern und Frauen aus unterschiedlichen Ländern, die ihre Flucht schildern, tief bewegend und dennoch voller Hoffnung.

Nach der Lesung besteht die Möglichkeit, dem Autor Fragen zu stellen, das Buch zu erwerben und signieren zu lassen.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshochschule Landkreis Hof. Der Eintritt ist frei.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof